American Born Chinese | teen drama tra racconto di formazione e mitologia cinese

(Di domenica 4 giugno 2023) Il coming of age di un ragazzoo di origini cinesi che rivisita il classico Viaggio in Occidente, tra riscoperta della propria cultura e crescita personale. È una serie ben riuscita, originale Disney+ ideata da Kelvin Yu e distribuita dal 24 maggio. Basata sull’omonima graphic novel di Gene Luen Yang, mostra il percorso di crescita di Jin Wang (Ben Wang), adolescenteo che vede la sua vita stravolta dall’incontro con Wei-Chen (Jimmy Liu), figlio di Sun Wukong (Daniel Wu), leggendario Re Scimmia. Wei-Chen ruba il mitico bastone magico del padre ed arriva sulla Terra alla ricerca della quarta leggendaria pergamena, oggetto in grado di fermare la rivolta ordita dal Re Demone del Toro contro il Regno Celeste dell’Imperatore di Giada. Per ritrovare l’oggetto magico, ...

