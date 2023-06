Amante Impagnatiello | “Non lo feci entrare | avevo paura”

(Di domenica 4 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Lui insisteva perché lo facessi” a casa, “ma io non ho voluto perché(…) non sapevo che fine aveva fatto Giulia e di che cosa fosse capace”. E’ il racconto delle ore successive all’omicidio di Giulia Tramontano, uccisa al settimo mese di gravidanza da Alessandro, della ragazza con cui il barman, ora in cella, aveva una relazione parallela. Sabato della scorsa settimana, dopo aver accoltellato Giulia, “Alessandro ha iniziato a chiedermi di vederci. (..) Le sue richieste erano talmente pressanti – ha aggiunto – che mi ha accompagnato un collega a casa poiché anche loro erano preoccupati”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Il distacco sarebbe emerso anche successivamente all'omicidio, quandoavrebbe girato ... da eliminare per poter vivere in libertà la relazione con l'. L'oggetto dell'azione, come ...risponde quasi piccato: 'Non ti fa per nulla onore parlare così, per niente proprio'. ... poi scoprirà che era il Labello dell', trovato nella sua auto e di una cassa di bottiglie d'......incinta di sette mesi uccisa dal compagno Alessandro, al quale aveva manifestato l'intenzione di voler interrompere la loro relazione per via della sua vita parallela: un'e un'...

L’incontro con Giulia e le bugie di Alessandro, parla l’altra fidanzata del barman omicida: “Lunedì chiesi di… La Stampa

La ragazza italo-inglese con cui Alessandro Impagnatiello aveva una relazione non si fidava di lui, e per questo non lo aveva fatto entrare in casa sua dopo l'omicidio di Giulia Tramontano, di cui lei ...Ma era proprio necessario pronunciare quelle parole Era proprio necessario pensare a una roba simile Pupo, cantante amatissimo in Italia e ...