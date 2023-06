Amanda Lear choc a Verissmo sulla morte del marito | “Dopo l’incendio ho avuto pensieri brutti”

(Di domenica 4 giugno 2023)ha raccontato loper ladelAlain-Philippe Malagnac d’Argens de Villèle: «in cui ho perso mio mairto e la mia casa, ho fatto. Non l’ho salutato: ero al lavoro. Ti sembra che la tua vita si ferma così, di botto. Non ero preparata e dovevo continuare a lavorare. Volevo solo piangere. Mi sono stati vicini gli amici, hanno capito il momento. Il suicidio è una rinuncia totale e io non sono così». Alain-Philippe Malagnac d’Argens de Villèle,di, è morto nel dicembre del 2000 a causa di un incendio scoppiato nella sua villa nei pressi di Arles, in Francia....

ospite a Verissimo . La cantante - attrice ha raccontato lo choc avuto per la morte del marito Alain - Philippe Malagnac d'Argens de Villèle : 'Dopo l'incendio in cui ho perso mio mairto e ...Infine, ma non per importanza, il racconto della straordinaria carriera di...Per concludere, ecco la replica dell'intervista di Silvia Toffanin ad

Amanda Lear a Verissmo sulla morte del marito: «Dopo l'incendio ho fatto brutti pensieri, ma non credo nel sui ilmessaggero.it

Amanda Lear ospite a Verissimo. La cantante-attrice ha raccontato lo choc avuto per la morte del marito Alain-Philippe Malagnac d’Argens de Villèle: «Dopo l'incendio ...Tutto pronto per un’altra imperdibile puntata di “Verissimo – Le storie“, una replica del programma che unisce tutte le interviste più emozionanti dell’anno. Potrete seguire lo show, come sempre, su C ...