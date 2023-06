Alluvione in Romagna | gli psicologi che assistono chi ha perso tutto | “La solidarietà è una terapia sociale potentissima”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 giugno 2023) Paura, smarrimento, angoscia per il futuro. Sono i sentimenti che, insieme agli enormi danni materiali, l’ha lasciato nellene che hannotante cose: la propria casa, gli oggetti di una vita e, nei casi più gravi, un famigliare o un conoscente. Dalle esondazioni è passata qualche settimana. Il fango per le strade e nelle abitazioni è diminuito, gli hub che ospitano gli sfollati continuano a svuotarsi lentamente. Eppure le immagini dei terribili momenti in cui l’acqua ha invaso violentemente la vita di decine di migliaia dine passano ancora nella mente di chi li ha vissuti: “È come un film dell’orrore: il rumore dell’acqua che sale, l’odore del fango, le auto spazzate via dalla corrente, i gommoni che ti salvano. Ancora oggi lo rivivono nella propria testa. Anche se non lo vogliono”, spiega ...