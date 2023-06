Alluvione in Emilia Romagna | il vescovo chiama | Vasco risponde

(Di domenica 4 giugno 2023) Nella terribile dramma dell’a cavallo tra, ognuno sta facendo quello che può, nel suo ruolo istituzionale o di comune cittadino. In certi casi diventa utile, spronarsi e incoraggiarsi a vicenda. Così è avvenuto negli ultimi giorni, con un singolare appello deldi Rimini, monsignor Nicolò Anselmi aRossi. 62 L'articolo proviene da La Luce di Maria.

... Romiti e San Benedetto, quelli più colpiti dall'di qualche settimana fa. Vigili del ... Intanto domani sarà di nuovo l'allerta arancione in alcune zone dell'- Romagna, dalla mezzanotte ...... tanti gesti di sostegno alla gente romagnola colpita dall'. Si sono concentrate le iniziative annunciate: quella di APT Servizi e MWC con l'adesivo '- Romagna dai de gas' sulle ...Nubifragi e grandine hanno di nuovo imperversato oggi in- Romagna. Il maltempo non dà tregua provocando allagamenti e danni. La città di Forlì ... i più disastrati dall'di qualche ...

ALLUVIONE Emilia Romagna: WWF, vi sveliamo le 10 fake news che nessuno conosce iLMeteo.it

“Gli artisti della nostra città e del territorio hanno deciso di realizzare una significativa iniziativa di solidarietà a favore delle popolazioni alluvionate dell’Emilia Romagna. Doneranno le loro op ...A oltre 3 settimane dall'alluvione in Emilia Romagna, sono ancora centinaia i volontari che continuano a dare il loro aiuto alle popolazioni colpite. Per alcuni però, è il momento di tornare a casa.