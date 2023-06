Alluvione Emilia-Romagna | Bonaccini rilancia | “Se volete aiutare venite in vacanza qui”

(Di domenica 4 giugno 2023) BOLOGNA – Per dare una mano allaalluvionata “inqui”. Are l’appello è il presidente della Regione, Stefano, dopo che anche ieri le analisi delle acque del mare hanno dato esito positivo (resta solo una località, a Casalborsetti, con divieto di balneazione). “Molti mi chiedono: ‘Come possiamo dare una mano?’ – diceai microfoni di SkyTg24 – Sedare una mano,inqui e vedrete che darete certamente una mano ai nostri operatori che per ospitalità, professionalità e qualità dei servizi non conoscono competizione nel mondo”.ne ha parlato all’inaugurazione nuova sede della Brn a Forlimpopoli, che ha deciso di partecipare alla raccolta fondi ...

Bonaccini: "Chiederemo al governo di rimborsare il 100% dei danni"
Romagna, 10 fake news smentite dal Wwf
BOLOGNA - sulla nomina di Stefano Bonaccini, come commissario per la ricostruzione in Emilia-Romagna oggi è intervenuto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a margine ...
Da Beura all'Emilia Romagna per portare aiuti alle popolazioni colpite dall'alluvione. I volontari della Protezione civile di Beura, la parrocchia, gli abitanti di Beura e alcune ditte ossolane, in un momento di ...

BOLOGNA - Per dare una mano alla Romagna alluvionata "venite in vacanza qui". A rilanciare l'appello è il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ...L'attore in un video dichiara la sua vicinanza alle vittime dell'alluvione assicurando che l'incasso di Bologna sarà devoluto alla popolazione.