Allerta meteo costante | le ultime previsioni

E'gialla in Lombardia e sul Cremonese per rischio temporali anche di forte intensità, associati a grandinate e locali rinforzi di vento: le previsionidi Arpa Lombardia. Rischio ...... andiamo a dare allora un'occhiata alle previsionidi domenica 4 giugno, data della gara di ... ma sempre ini team come accaduto a Montecarlo.della Protezione Civile.Italia, la situazione sinottica a scala europea Campo anticiclonico ben saldo tra Regno Unito ed Atlantico con valori al suolo sino a 1030 hPa, alimenta ...

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 4 giugno: le regioni a rischio Fanpage.it

Allerta gialla per temporali sull'intera Emilia-Romagna, dalla mezzanotte di oggi a quella di domani. A disporla l'Arpae e la Protezione Civile regionale che hanno assegnato ...Meteo ancora incerto sull'Italia con rischio nuovi acquazzoni e forti temporali, scatta l'allerta della Protezione Civile ...