"Illo fa la società. Vado in vacanza e ci vediamo il 10 luglio, sono stanco": questo il saluto finale dell'allenatore della Juvedopo la vittoria sull'Udinese . "Devo solo ringraziare i ...Ora si aprirà tutt'altro capitolo, fatto di scelte die strategie societarie, che riguarderanno in primis lo stesso, poi i giocatori. Andrà via Di Maria , andrà via molto ...Pioli ha l'alibi di unche gli ha consegnato una squadra meno solida rispetto a quella del ... JUVENTUS - VOTO 5 - Sul camposi sarebbe preso un pass per l'Europa che conta e questo è un ...

Allegri: "Il mercato lo fa la società. Vado in vacanza e ci vediamo il 10 luglio" La Gazzetta dello Sport

Massimiliano Allegri lascia il pallino in mano alla Juventus ... "Ho 2 anni di contratto, sono a disposizione della società che ha 40 giorni di tempo per programmare il mercato e la stagione. In ...Massimiliano Allegri, tecnico dei bianconeri ... ho 2 anni di contratto". Sul mercato che vorrebbe: "Ci son stati infortuni e son successe varie cose, la società deve sapere e riflettere, c'è una ...