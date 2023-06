All’Angelus il saluto speciale di Papa Francesco ai Carabinieri

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 4 giugno 2023) Città del Vaticano – "Unai rappresentanti dell'Arma dei, che ringrazio per la vicinanza quotidiana alla popolazione; la Virgo Fidelis, vostra Patrona, protegga voi e le vostre famiglie. A Lei, Madre premurosa, affido le popolazioni provate dal flagello della guerra, specialmente la cara e martoriata Ucraina". E' ilcherivolge ai militari dell'Arma, oggi presenti in piazza San Pietro, al termine della preghiera dell'Angelus (leggi qui).