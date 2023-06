Alimenti ricchi di serotonina | quali sono e a cosa servono

(Di domenica 4 giugno 2023) Inserire nella dietadiè una buona idea per il benessere dell’organismo. Ma cos’è lafa bene? Si tratta di una molecola che agisce prevalentemente sull’umore, il sonno e l’appetito, ma svolge anche altre funzioni. Conosciuta anche come l’ormone della felicità, agisce però anche a livello del metabolismo. È prodotta dalle cellule del sistema nervoso centrale e dell’apparato gastrointestinale. Il suo compito principale è regolare la comunicazione degli impulsi tra le cellule. In altre parole, è sia un neurotrasmettitore, sia un ormone. Inoltre, non solo è implicata nella regolazione del tono dell’umore, ma consente il corretto funzionamento di numerose attività biologiche. Ad esempio, coordina i meccanismi di attacco/fuga e del ciclo sonno/veglia. Inoltre, ...

Apportano nutrienti : grazie agli spuntini si possono inserire nella dietadi nutrienti che potrebbero mancare nei pasti principali. Ad esempio, uno spuntino a base di verdure crude o ......bioreattori per la crescita accelerata con un processo simile a quello usato per gli altri...sul territorio e che ha il merito di aver acceso i riflettori su un business in mano a pochi...Dieta Scarsdale: i cibi permessi Nella dieta ipocalorica e restrittiva Scarsdale, sì a frutta e verdura a volontà perché sonodi fibre. La principale fonte di proteine dovrebbe essere ...

Alimenti anti-invecchiamento: come mantenere la pelle giovane Microbiologia Italia

Dieta last minute per dimagrire in fretta. Con l'arrivo dell'estate l'obiettivo è perdere quei chili in più che ci portiamo dietro dall'inverno e non siamo ...I rischi della voglia di dolce: a chi rivolgersi La voglia di ricercare alimenti ricchi in zucchero può essere frequente e intensa (fino a più volte al giorno, tutti i giorni) e avere un impatto ...