Alessandro Impagnatiello | l' amante | «Voleva entrare in casa | ma ho avuto paura Vidi i guanti in lattice azzurri spuntare dallo zaino»

"Giulia pensava solo al suo bambino ". Il 31 maggio A., la barista anglo - italiana che aveva intrecciato una relazione parallela con, racconta ai carabinieri dell'incontro che aveva avuto con la compagna del presunto assassino. "Abbiamo chiacchierato tranquillamente. Siamo state insieme un'ora circa, dopo ... Agli atti delle indagini per l'assassinio di Giulia Tramontano e del bimbo che portava in grembo, ci sono anche le dichiarazioni a verbale dell'altra donna ingannata da. La giovane, che aveva una relazione con il barman suo collega di lavoro, ai carabinieri ha raccontati che Giulia le aveva 'detto chenon avrebbe mai visto il ...

«Quando scoprii che era andato a Ibiza con Giulia, mi strappò il telefono di mano». Queste le parole messe a verbale dalla ragazza con cui Alessandro Impagnatiello, in cella ...Giulia "mi ha detto che Alessandro non avrebbe mai visto il figlio e che a lei interessava solo il bambino e la sua salute. Non sapeva se si fosse recata a Napoli dai suoi genitori ma sicuramente non ...