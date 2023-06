Alessandro Impagnatiello | l' amante | «Insisteva per entrare | ma avevo paura Scoprii lui a Ibiza con Giulia | mi strappò il telefono»

(Di domenica 4 giugno 2023) «Quandoche era andato acon, miildi mano». Queste le parole messe a verbale dalla ragazza con cui, in cella per...

Lo ha messo a verbale lo scorso 31 maggio la ragazza con cui, in cella per aver ucciso Giulia Tramontana , la sua fidanzata incinta al settimo mese, aveva una relazione ...Lo ha messo a verbale lo scorso 31 maggio la ragazza italo - inglese di 23 anni con cui, in cella per aver ucciso Giulia Tramontana, la sua fidanzata incinta al settimo mese, ...La sera in cui è morta accoltellata Giulia Tramontano, il suo fidanzatoha fatto di tutto per incontrare l'altra ragazza con cui aveva una relazione parallela a quella con la sua compagna incinta di sette mesi. "Lui insisteva perché lo facessi ...

Omicidio Giulia Tramontano, la sorella: “Sapeva che Alessandro la tradiva già da gennaio” Sky Tg24

Emergono nuovi dettagli sulla vicenda della giovane Giulia Tramontano, al settimo mese di gravidanza uccisa a coltellate dal compagno, Alessandro Impagnatiello la notte di sabato. Gli inquirenti hanno ...A giorni nella parrocchia di Senago sarebbero cominciati gli incontri in vista del cammino verso il sacramento del battesimo con i futuri genitori e tra questi erano attesi anche Giulia Tramontano e..