Alderweireld al 94' | l'Anversa è campione del Belgio all'ultimo respiro!

...document.addEventListener("eventDFPready",function(o){googletag.cmd.push(function(){googletag.display("rcsad_Bottom1")})},!1) tutte le notizie diLeggi i commenti Calcio estero: ...(BELGIO) - Incredibile in Belgio : Toby, difensore dell', ha segnato ieri il rigore contro il Genk nella partita vinta per 2 - 1 dalla sua squadra, che ha così anche superato i rivali in testa alla classifica nel ...Commenta per primo Ieri in Belgio c'era- Genk, finita 2 - 1 per la squadra dell'ex difensore di Tottenham e Atletico Madrid Toby, che ha segnato su calcio di rigore contribuendo al sorpasso operato in testa alla ...

Alderweireld eroe al 94', l'Anversa di van Bommel è campione del Belgio dopo 66 anni TUTTO mercato WEB