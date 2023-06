Alcaraz-Tsitsipas in tv | data | orario | canale e diretta streaming Roland Garros 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 4 giugno 2023) Carlosaffronterà Stefanosnei quarti di finale del, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Il match che tutti si attendevano nel primo quartodi tabellone maschile. Lo spagnolo sta continunando ad impressionare in questi giorni a Parigi e gli appassionati già immaginano una possibile semifinale contro Djokovic. Prima, il numero uno del mondo deve però superare un ostacolo comunque ostico come il greco, già finalista di questo torneo, anche se gli scontri diretti non sono sono molto incoraggianti.ha infatti vinto tutte e quattro le partite disputate. L’ultima di queste si è giocata poco più di un mese fa a Barcellona, con la vittoria del giovane iberico in due facili set. PROGRAMMA E COPERTURA ...