Alberto Matano | chi è | età | carriera | chi è il marito Riccardo | nozze e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 4 giugno 2023) Torna puntuale l’appuntamento pomeridiano con Da noi a ruota libera, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico di Rai 1. Il programma si è preso la consueta pausa estiva, così andrà in onda una replica. Tra gli ospiti di oggi di Francesca Fialdini ci sarà anche, che si racconterà a cuore aperto. Ecco tutto quello che sappiamo sul giornalista e commentatore televisivo! Chi è: età eè nato a Catanzaro il 9 settembre 1972. Negli anni dell’università ha cominciato a scrivere sul quotidiano Avvenire, poi, dopo la laurea in Giurisprudenza, ha collaborato con l’agenzia televisiva Rete News a Montecitorio. Nel 1996 ha superato la selezione per la Scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia. La ...