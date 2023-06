... la fotografia e la passione per il calcio, allestita nella sezione Preistoria e Protostoria nell'ambito del progetto OBVIA (Out Of Boundaries Viral Art Dissemination) per il, dell'Università di ...... Presidente della Giunta Regionale della Campania, ci sarannointerventi di Alfonso Bonavita , ... di Paolo Giulierini , direttore- Museo Archeologico Nazionale di Napoli, di Tommaso Luongo , ...C'è attesa perautori che verranno annunciati, l'obiettivo è quello di presentare il meglio del cinema mondiale disponibile dopo che il Festival di Cannes ha fatto da asso pigliatutto di film ...

Al MANN gli artisti del Fumetto omaggiano il Napoli Campione d'Italia 2a News

Una mostra del Mann celebra il mito del Macedone e di una bella (e inquieta) gioventù che, con la sete di conoscenza, conquistò il mondo ...Il Museo MANN di Napoli, possessore dei più antichi e importanti patrimoni culturali al mondo, si stringe ai tifosi della sua città e sceglie di cambiare, ...