Ripresa post Covid e sostenibilità. Sono questi i due focus principali sui quali il settore aereo internazionale punta per il 2023 e nei prossimi anni. Se ne parlerà alper Annual general meeting e World Air Transport Summit della Iata che prende il via oggi a Instabul. L'evento, con Pegasus Airlines come compagnia ospite, vedrà riuniti nella capitale turca i ...Ripresa post Covid e sostenibilità. Sono questi i due focus principali sui quali il settore aereo internazionale punta per il 2023 e nei prossimi anni. Se ne parlerà alper Annual general meeting e World Air Transport Summit della Iata che prende il via oggi a Instabul. L'evento, con Pegasus Airlines come compagnia ospite, vedrà riuniti nella capitale turca i ...

Aerei, 79esimo Agm Iata:focus su ripresa post Covid e sostenibilità Tiscali Notizie

L'evento, con Pegasus Airlines come compagnia ospite, vedrà riuniti nella capitale turca i rappresentanti delle oltre 300 compagnie aeree associate alla Iata, ...