Adani | «Lautaro Martinez completo | come un calciatore di strada»

(Di domenica 4 giugno 2023)ha impressionato Danielenella sua crescita. L’exha commentato in questo modo l’evoluzione dell’attaccante dell’Inter su 90? Minuto. ATTACCANTE – Danieleè estasiato dal Toro di Bahìa Blanca: «sicuramente farà il titolare, c’è un solo dubbio sugli altri due. L’argentino obiettivamente è, è unche sa fare tutto con qualità, cattiveria, attitudine. Sul lavoro di Lukaku che protegge lo serve poi in profondità, quindi è anche un 10 oltre che un 9. Lavora per gli altri, lo fa spesso che guarda sempre il lato debole,accaduto con l’Atalanta per Dimarco. Quell’opportunità produce gol, ha la capacità di dribblare, di spostare la palla ...

che esulta sotto la Nord in stile Bombonera, moood argentino.

L'ex difensore Lele Adani ha fatto il suo pronostico sulla finale di Champions League. Lele Adani alla BoboTv ha detto la sua su Manchester City-Inter. "Io ho detto che per me vincerà il Manchester City".