Accordo Opec+ su produzione 40 | 46 milioni barili nel 2024

(Di domenica 4 giugno 2023) L'riunita a Vienna ha raggiunto unsu 40,46dial giorno come nuovo target didi petrolio per il. "L'estensione dei tagli da parte dell'assicura la ...

E' appena terminata dopo 7 ore di discussione la riunione dell'+ , l'organizzazione che ... L'organizzazione ha raggiunto unper estendere i tagli alla produzione al 2024 , fissando la ...Fissato a 40,46 milioni di barili al giorno il nuovo target di produzione di petrolio L'+ ha raggiunto unper estendere i tagli alla produzione al 2024, fissando a 40,46 milioni di barili al giorno il nuovo target di produzione di petrolio per il 2024. Lo afferma l'in ...Le fonti hanno riferito che l'+ sarà prorogato fino al 2024. Inoltre, l'Arabia Saudita ha in programma un'ulteriore riduzione volontaria dell'estrazione di greggio. Russia favorevole ...

Petrolio, accordo Opec+ per estendere i tagli alla produzione fino al 2024 Il Sole 24 ORE

L'Opec+ riunita a Vienna ha raggiunto un accordo su 40,46 milioni di barili al giorno come nuovo target di produzione di petrolio per il 2024. (ANSA) ...L'Opec ha raggiunto un accordo per estendere i tagli alla produzione di petrolio fino al 2024. Lo riporta l'agenzia Bloomberg. Il nuovo target di produzione è stato fissato a 40,46 milioni di barili a ...