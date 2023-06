A16 Napoli-Canosa | pullman urta autovetture | un morto e 14 feriti

(Di domenica 4 giugno 2023) Un automobilista èe almeno 14 sono rimastiin un incidente che, questa mattina, ha visto coinvolte cinque macchine e uncon a bordo 38 passeggeri. È successo sull’A16, all'altezza del comune di Vallesaccarda (in provincia di Avellino). La dinamica del sinistro è ancora al vaglio della Polizia Stradale anche se, dalle prime ricostruzioni, sembrerebbe che l'autobus si sia trovato di fronte due auto ferme a causa di un tamponamente, appena dopo una curva. Il conducente delha sterzato sulla sinistra per evitare l'impatto, ma è finito nella scarpata. Altre tre vetture, che seguivano il, sono finite contro le auto ferme al centro della carreggiata.

A16 Napoli-Canosa, bus finisce in scarpata: un morto e 14 feriti.

