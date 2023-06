A16 | bus precipita in una scarpata | un morto

...ancora del tutto provvisorio del grave incidente avvenuto sull'autostradaNapoli - Canosa, in direzione Napoli, all'altezza del comune di Vallesaccarda, al km 101. A essere coinvolti, uncon ...Leggi Anche Pontremoli (Massa Carrara),esce di strada: due ragazzi in ospedale in codice rosso Leggi Anche Scontro fra treni in India, 288 le vittime accertate - Terminate le operazioni di soccorso, non sono stati trovati sopravvissuti ...I pompieri stanno sollevando ilper recuperare eventuali altri passeggeri. Secondo quanto rende noto la società Autostrade, alle 6:45 circa sull'autostradaNapoli - Canosa, è stato riaperto ...

Bus in una scarpata sull'A16 verso Napoli: 1 morto e 14 feriti ilmattino.it

Sul mezzo si trovavano 38 passeggeri e due autisti. i vigili del fuoco hanno recuperato i feriti trasferiti a bordo di varie ambulanze negli ospedali più vicini ...Una persona e' morta e altre 14 sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto intorno alle 4 lungo l'autostrada A16 Napoli - Canosa, nel ...