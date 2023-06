A Seafuture l’Italia vende l’usato militare e lo spaccia per sostenibilità

(Di domenica 4 giugno 2023) C’è una fiera in Italia che ha un obiettivo preciso:re armamenti. Si chiama «2023» ed è il salone-navale, che verrà inaugurato domani all’Arsenaledi La Spezia first appeared on il manifesto.

...più di 30 anni non c'era più un'esposizione militare in, ...è diventata un'occasione di business per trovare ...'unico criterio di selezione dei partecipanti è commerciale, ma la legge ...... presidente diBlue Growth che organizza'evento ".afferma questo: aggregare per essere più competitivi". La manifestazione ha decuplicato le aziende presenti in otto edizioni, ...... presidente diBlue Growth che organizza'evento - .afferma questo: aggregare per essere più competitivi". La manifestazione ha decuplicato le aziende presenti in otto edizioni, ...