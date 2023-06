(Di domenica 4 giugno 2023) Il prossimo 5 giugno, a partire dalle ore 18:00, presso il Padiglione n. 6, ingresso ovest di Udine e Gorizia Fiere, in via della Vecchia Filatura a Torreano di Martignacco (UD), idel Comando Legione “Friuli Venezia Giulia” celebreranno il 209°didella loro Istituzione, alla presenza delle Autorità regionali, provinciali e della cittadinanza. Già nella mattinata, presso la Caserma “Brig. M.O.V.M. Attilio BASSO” di Viale Venezia, sede del Comando Legione, sarà deposta una corona d’alloro presso il monumento ai Caduti, collocato nel cortile d’onore della caserma. La tradizionale cerimonia militare vedrà schierato un Battaglione di formazione, i Medaglieri e i Labari delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, i Gonfaloni della Regione Friuli ...

Lunedì 5 giugno in tutta Italia si commemora ildi fondazione dell'Arma dei Carabinieri. La cerimonia celebrativa in Biella si svolgerà alle 18, nel piazzale della Caserma "Aldo Fiorina", sede di questo Comando Provinciale. Dinanzi ...MACERATA - Lunedì 5 giugno 2023, con inizio alle ore 11,00, in Macerata, verrà celebrata la ricorrenza deldella Fondazione dell'Arma dei Carabinieri, con una cerimonia che si terrà nella splendida Piazza "Vittorio Veneto", alla presenza delle massime autorità della Provincia e della ...Il 5 giugno , alle ore 18:30, in piazza Caduti di Nassiriya a Ragusa , alla presenza delle massime Autorità religiose, civili e militari della Provincia, sarà celebrata la cerimonia deldella fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Nell'occasione sarà schierato un "Reparto di Formazione" composto da un Plotone in Uniforme Storica al comando di un ufficiale formato da ...

Domani, lunedì 5, alle 10 all'Arco della Pace, si svolgerà la cerimonia commemorativa del 209° Annuale di Fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Come si legge in una presentazione della giornata, la ...