2 giugno | Fratoianni | ' interrogazione parlamentare su studente censurato'

(Di domenica 4 giugno 2023) Roma, 4 giu (Adnkronos) - "La Repubblica è nata il 2proprio perché la censura e l'autoritarismo non fossero più determinanti nella vita del nostro Paese. Se qualcuno, funzionario pubblico o insegnante, ha voluto censurare l'intervento di uno16enne nel 2023 siamo di fronte ad un bruttissimo segnale d'allarme, e quel qualcuno non è degno di svolgere il proprio ruolo". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicoladell'Alleanza Verdi Sinistra. "Sul caso presenteremo un'al governo -conclude il leader di SI- perché sia chiarita la vicenda e siano individuati i responsabili dell'atto censorio".

