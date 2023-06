“007 russi beccati con l' agente anti-Lega dell' Espresso” Metropol | Salvini tuona | Macchinazione contro di noi

(Di domenica 4 giugno 2023) Emergono sempre più dettagli sul “caso”, che sembrerebbe esser diventato un giallo. Già ieri La Verità aveva svelato come il giornalista de L’autoreo scoop era in stretti rapporti con l’avvocato indagato Segui su affaritaliani.it

Gliucraini puntano l'ingranditore su vecchie conoscenze e nuovi sodali, protagonisti di una ... Ne farebbero parte agentio affiliati a Mosca, incaricati di far funzionare "il meccanismo di ......parlato di ingenti investimenti nel turismo nella zona da parte di oligarchia cui potrebbe essere legata la missione congiunta degli agenti. Ma anche di un'operazione per contrastare gli...... per festeggiare il compleanno di uno degli, è stato detto. Ma è una spiegazione che non chiude ...su dimore e strutture di prestigio nella zona del lago si possano nascondere oligarchi, ...

Lago Maggiore, il caso degli 007: l'ipotesi summit per spiare oligarchi e russi. Ecco perché gli agenti erano ilmattino.it

Dalla Russia ne sono certi: gli Stati Uniti spiano cittadini e ambasciatori di altri Paesi tramite un virus negli smartphone Apple.A Berlino sembrano convinti che un battello abbia avuto un ruolo centrale nonostante gli scetticismi Il mistero del Nord Stream riparte da un uomo e una donna. Lui, un soldato ventenne che vivrebbe a ...