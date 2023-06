? LIVE! Atalanta-Monza 2-1 | Colpani accorcia al 50?

Leggi su bergamonews

(Di domenica 4 giugno 2023)2-1 Marcatori: 12?, 45+1? Koopmeiners, 50?(3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini (60? Okoli); Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle; Pasalic (60? Lookman), Koopmeiners; Højlund. A disp. Musso, Rossi, Del Lungo, Regonesi, Palestra, Bernasconi, Colombo, Mendicino, De Nipoti, Muriel. All. Gasperini(3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto;, Caprari; Mota. A disp. Cragno, Sorrentino, Antov, Marlon, Birindelli, Machin, Barberis, Valoti, Carboni, Sensi, Ranocchia, D’Alessandro, Vignato, Gytkjaer, Petagna. All. Palladino Arbitro: Di Bello Ammoniti: Rovella (33?) per gioco falloso Espulsi: – Note: 19.389 spettatori. Incasso di € 408.541,46. Recupero tempo: pt 1? I gol 12? Gol ...