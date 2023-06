? LIVE! Atalanta-Monza 1-0 | Koopmeiners la sblocca al 12?

(Di domenica 4 giugno 2023)1-0 Marcatori: 12?(3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle;, Pasalic; Højlund. A disp. Musso, Rossi, Okoli, Del Lungo, Regonesi, Palestra, Bernasconi, Colombo, Mendicino, Lookman, De Nipoti, Muriel. All. Gasperini(3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Colpani, Caprari; Mota. A disp. Cragno, Sorrentino, Antov, Marlon, Birindelli, Machin, Barberis, Valoti, Carboni, Sensi, Ranocchia, D’Alessandro, Vignato, Gytkjaer, Petagna. All. Palladino Arbitro: Di Bello Ammoniti: – Espulsi: – Note: – I gol 12? Gol dell’– Maehle pennella un cross da sinistra rientrando sul destro per il taglio profondo di ...

Il match valido per la 38esima giornata di Serie A trae Monza: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Al Gewiss Stadium di Bergamo,e Monza si affrontano nel match valido per la 38esima giornata di Serie ...- Monza e Lecce - Bologna, formazioni ufficiali e dove vederle in TVAtalanta - Monza sarà visible su DAZN e Sky (253), Lecce - Bologna verrà invece trasmessa su DAZN e Sky (canale 254). Ecco ...PARTITE RISULTATO Milan - Verona Roma - Spezia Udinese - Juventus- Monza CLASSIFICA. Piazzamenti coppe europee. P P.ti Coppa 5.61 Europa League 6. ROMA 60 Europa League 7. JUVENTUS 59 Conference Lotta per la salvezza. P P.ti Verdetto 18. VERONA 31 Spareggio 18. SPEZIA 31 Spareggio Classifica completa Per vedere tutte ...

Atalanta-Monza 1-0: Cronaca in diretta LIVE Virgilio Sport

PROMO - 2 milioni di visualizzazioni sulla pagina Facebook di Monza-News: vuoi far parte della squadra dei nostri partner Mandaci la ...PROMO - 2 milioni di visualizzazioni sulla pagina Facebook di Monza-News: vuoi far parte della squadra dei nostri partner Mandaci la ...