ZTL ad Avellino | si parte ufficialmente da oggi fino a settembre

(Di sabato 3 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl primo weekend di giugno porta in dote la riattivazione della ZTL per il centro storico di. Dalla mezzanotte del 3 giugno è entratain funzione la Zona A Traffico Limitato. Anche quest’anno, il cuore antico della città sarà off limits per le auto, ad esclusione dei residenti e delle categorie autorizzate, tutte le sere, da sabato 3 giugno al prossimo 30. Queste le strade interessate corso Umberto, via Luigi Amabile, rampa San Modestino, piazza Libertà, via Casale, vico Episcopio e largo Triggio. Ztl in vigore ogni sera alle 20:30,all’1 di notte. L’accesso al centro storico, anche dopo l’attivazione dei varchi elettronici, sarà invece consentito a residenti, titolari di autorimessa, operai impegnati nel carico e scarico delle merci, invalidi con ...