Rrahmani, Lobotka e Anguissa hanno già rinnovato; ora si cerca un accordo per il rinnovo di. In dubbio il futuro di Gollini, Bereszynski . Simeone, Ndombele no. Calciomercato Napoli ,...... ed in città non si parla d'altro di addii , di chi (forse)e di chi non ci sarà. Domenica il ... per Osimhen potrebbero arrivare dalla Premier offerte irrinunciabili,va in scadenza nel ...A 90' dal termine la corsa Champions è così conclusa , mentrein ballo un piazzamento ... poi però il Napoli, complici i tanti cambi di Spalletti (fuori Osimhen, Kvaratskhelia, Kim e), ...

Zielinski resta o parte DailyNews 24

Le ultime sul futuro del polacco arrivano da Il Roma, in un articolo scritto da Giovanni Scotto di cui vi proponiamo uno stralcio ...L'edizione odierna del quotidiano Il Mattino fa il punto sulle trattative imbastite dal club capitanato da Aurelio De Laurentiis.