Zelensky | ' siamo pronti alla controffensiva'

ha riconosciuto la superiorità aerea russa e la mancanza di protezione da questa minaccia - ha sottolineato - significa che "un gran numero di soldati morirà" nell'operazione. .Ma ce la faremo epronti". Leggi anche Ucraina,: "Controffensiva Quando avverrà lo capirete" Ucraina, Cremlino: "Non ci sono prerequisiti per negoziare con Kiev" Già ieri, nel corso ...Ma ce la faremo epronti'. Regioni russe sotto attacco, almeno 4 morti a Belgorod. Il governatore Gladkov: 'Una bomba è caduta nel villaggio di Maslova Pristan, nel distretto di Shebekino'

Guerra in Ucraina, il presidente Zelensky: Siamo pronti alla ... Fanpage.it

L'Ucraina è pronta a lanciare la sua attesa controffensiva: lo ha affermato il presidente Volodymyr Zelensky in un'intervista al Wall Street Journal. «Crediamo fermamente che avremo successo», ha comm ...Lo ha confermato il presidente Volodymyr Zelensky in un’intervista al Wall Street Journal: “Crediamo con forza che avremo successo. Non so quanto ci vorrà, per essere onesti può andare in molti modi, ...