Zelensky al Wsj | pronti alla controffensiva Parte l’ispezione sui rifugi anti-aerei a Kiev

Così ha dichiarato il presidente ucrainoal, sottolineando che Kiev avrebbe voluto avere un maggior numero di armi dall'Occidente per la prossima campagna. Tuttavia, l'Ucraina è pronta a ...ha comunque avvertito che potrebbe volerci tempo: 'Non so quanto tempo ci vorrà. A essere onesti, può andare in tanti modi completamente diversi. Ma lo faremo, e siamo pronti'. Il presidente ...Sistemi antimissile e jet da combattimento Il presidente ucraino alha ribadito anche la ... La richiesta diverte soprattutto sui sistemi antimissile Patriot : "L'unica arma al mondo che ...

Zelensky al Wsj: "Siamo pronti alla controffensiva" L'HuffPost

Guerra ucraina, gli aggiornamenti in diretta di oggi 3 giugno. Kiev è pronta a lanciare la controffensiva per riconquistare i territori occupati dai russi. Lo ha confermato il ...Nell’intervista rilasciata al Wall Street Journal il presidente ucraino fa alcune importanti rivelazioni su: controffensiva, armamenti e ingresso NATO ...