Xavi | “Mourinho? Dobbiamo essere da esempio | spero di non offrire mai un’immagine del genere”

(Di sabato 3 giugno 2023) Quanto accaduto a Budapest durante e dopo la finale di Europa League tra Roma e Siviglia continua adun topic affrontato un po’ da qualsiasi allenatore e non durante questo fine settimana di conferenze stampa e interviste. Sui fatti è tornato anche l’allenatore del Barcellona,: “Ognuno si comporta come gli viene. Se ti senti danneggiato in una finale… Però giocatori e allenatorida”, dice. “Come chiediamo di noninsultati,i primi a dare l’. La condotta è importante,di nonmaidel”, aggiunge il tecnico dei blaugrana riferendosi all’atteggiamento di Josè ...

Xavi voltou este sábado a mostrar o interesse em contar com Messi no Barcelona na próxima época. Na antevisão ao encontro com o Celta de Vigo, de Carlos Carvalhal, o treinador dos catalães foi claro q ...Treinador do Barcelona foi questionado sobre a forma como o treinador da Roma criticou a arbitragem da final da Liga Europa.