(Di sabato 3 giugno 2023) Nonostante SmackDown sia completamente incentrato sul suo brand, l’episodio di stanotte ha visto emergere un annuncio significativo riguardante la prossima puntata di Monday Night RAW. Durante il broadcast, la WWE ha reso noto ai fan cheha lanciato sui social media una open challenge per il suo. Ovviamente non ci è voluto molto tempo per ricevere una risposta, la quale è arrivata dal membro del Judgement Day, Damien Priest. Successivamente il match è stato reso ufficiale, trasformandolo nella prima ufficiale difesa titolata didalla sua vittoria a Night of Champions. Sicuramente Priest sarà accompagnato dai suoi compagni del Judgement Day, quindi sarà anche interessante vedere se qualcuno arriverà a ...

La superstar dellaSeth Rollins è stata avvistata accanto a una donna misteriosa (che si ritiene fosse Diamondback in base al suo abbigliamento), e ora sembra che l'identità misteriosa dell'...... New World Order e dopo avervile foto di Cap e il primo scatto di The Falcon , oggi arriva un video dal set e la prima foto che ci conferma che la superstar dellaSeth Rollins farà ......di Seth Rollins nelle nuove foto dal set La pagina Twitter Captain America 4 Updates ha... Non è certo la prima star dellaad unirsi a un film del MCU: Dave Bautista , infatti, è stato ...

WWE: Svelato il primo sfidante di Seth Rollins per il World Heavyweight Championship Zona Wrestling

La scorsa notte si è tenuto SmackDown ( CLICCA QUI PER LEGGERE I RISULTATI ). Uno dei pezzi forti dello show, era la celebrazione di Roman Reigns per i 1000 giorni da campione mondiale. Come abbiamo r ...Nell'ambito delle celebrazioni per i 1000 giorni da WWE Universal Champion, a SmackDown Triple H ha invitato Roman Reigns sul ring. Il dirigente WWE ha svelato -come nelle anticipazioni- un nuovo tito ...