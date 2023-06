WWE | Solo Sikoa giura fedeltà a Roman Reigns e lo ribadisce anche sui social

(Di sabato 3 giugno 2023) Eravamo curiosi e durante l’ultima puntata di Smackdown abbiamo finalmente avuto il tanto atteso confronto interno della Bloodline. Infatti dopo quanto successo a Night Of Champions eravamo tutti interessati alle conseguenze dei due superkick rifilati da Jimmy Uso amento diInfatti nel segmento finale di puntata il momento tanto attesa è arrivato e c’è stato il confronto fra tutti i membri della Bloodline con Jimmy che ha spiegato le sue ragioni che ovviamente non sono state ben accolte da. Lo stesso Tribal Chief ha poi chiesto ai membri di fare la loro scelta e soprattutto lo ha chiesto a, che prima ha detto che gli Usos sono i suoi fratelli, ma il Tribal Chief ha la priorità e ha quindi esguito il suo Samoan ...

... schienandoSikoa. E con l'immagine dei due canadesi ancora Undisputed Tag Team Champions e un ...adirato per quanto accaduto si è chiuso un altro Premium Live Event che ha deliziato i fandall'...INFORMATIVA GENERALE: i nomi di altri prodotti utilizzati in questa pubblicazione hannouno ... Enlighted garantirà risparmi energetici, produttività e sostenibilità alla nuova sede della...... mada un video con la star Kenny Omega con qualche breve spezzone di gameplay. AEW: Fight Forever si presenta come potenziale concorrente della serie2K , che tra l'altro, prima dell'...

WWE: Jimmy Uso è fuori dalla Bloodline, Solo Sikoa tradisce e attacca il fratello Zona Wrestling

La scorsa puntata di SmackDown è stata di quelle importanti, Roman Reigns è stato celebrato per i suoi 1000 giorni da campione mondiale, ma non solo, Triple H gli ha consegnato anche una nuova cintura ...Durante la puntata di Monday Night Raw andata in onda il 19 dicembre 2022, la WWE ha deciso di mandare in scena un intergender ... Gallows ed essersi scambiata qualche sguardo minaccioso con Solo ...