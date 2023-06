WWE | Numeri pazzeschi sui social per il segmento della Bloodline di questa notte

(Di sabato 3 giugno 2023)nella puntata di Smackdown in cui si sarebbero dovuti celebrare i mille giorni da campione di Roman Reigns, laha messo in scena l’ennesimo fantasticodiincredibile storyline, in cui Jimmy Uso è stato ufficialmente estradato dalla stable a seguito di un samoan Spike di Solo Sikoa. Ilè stato apprezzato da tutti i fan e sembra abbia fatto registrareda urlo suimediafederazione. “Quasi 20 milioni di visualizzazioni” Come rivelato da WrestleOps su Twitter, nelle ultime ore ilin questione avrebbe fatto registrare 18 milioni e 100 Mila visualizzazioni,straordinari considerando anche che la puntata è andata ...

... già noti ai più per i lavori portati avanti su serie come NBA 2K e2K . Per l'esperta software ... tuttavia, la longevità può toccaresensibilmente più consistenti decidendo di tuffarsi a ...... DotDash Meredith, NBCUniversal, UFC e, tra i primi a unirsi al lancio del prodotto chiamato ... IL SUCCESSO DEL SOCIAL INResta il fatto che la piattaforma cinese è una vera e propria ...... già noti ai più per i lavori portati avanti su serie come NBA 2K e2K . Per l'esperta software ... tuttavia, la longevità può toccaresensibilmente più consistenti decidendo di tuffarsi a ...

WWE: Night of Champions è stato un successo, registrati numeri incredibili Spazio Wrestling

Night of Champions è stato amaro per Roman Reigns, che come ha lottato e perso con Solo Sikoa contro Kevin Owens e Sami Zayn. Una sconfitta per il “Tribal Chief” arrivata dopo veramente tanto tempo. M ...Night of Champions è passato da circa una settimana, ma ancora tutti i fan hanno bene in mente la scena del tradimento di Jimmy Uso ai danni di Roman Reigns, un momento che è entrato di diritto nella ...