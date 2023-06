WWE | Nessun piano per il ritorno di The Fiend | la situazione resta incerta

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 3 giugno 2023) Bray Wyatt era tornato in WWE in pompa magna ad Extreme Rules del 2022, con unben studiato e ben eseguito dalla federazione. Eppure, Wyatt è scomparso da qualsiasi show WWE da ormai diversi mesi, e sembra non ci siano piani per il suo. Nelle ultime settimane secondo alcuni rumor a Stamford si stava spingendo per undella gimmick di The, ma Jason Baker, make-up artist della WWE, ha smentito la cosa. “Impossibile“ “Ildi The? Abbiamo distrutto tutti gli stampi e i modelli delle maschere, quindi la vedo difficile…” Brutte notizie quindi per tutti i fan di Bray e in particolare di questa sua gimmick con la quale fece ottime cose tra il 2019 e il 2020. Non possiamo fare altro che aspettare e sperare di vederlo tornare il prima ...