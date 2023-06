WWE | Jimmy Uso è fuori dalla Bloodline | Solo Sikoa tradisce e attacca il fratello

(Di sabato 3 giugno 2023) Questa notte doveva essere la grande festa di Roman Reigns, la celebrazione dei 1000 giorni da campione del mondo del leader della. Triple H ha consegnato il nuovo Undisputed WWE Universal Campionship a Roman Reigns e sembrava andare tutto per il meglio. La festa è stata interrotta dall’intervento degli Usos. Una rivolta che fallisce sul nascere? Quando i due fratelli sono arrivati sul ring Roman Reigns ha intimato a Jey di dare un calcio in faccia al. Jey, seppur tormentato, non ha obbedito eha preso la parola.ha detto a Roman che negli ultimi tempi è impazzito, ha usato, manipolato e tradito i suoi stessi fratelli e farà lo stesso con. Il pubblico ha cantato Uso! Uso! Uso! Ma Roman ha interpellato...

... stella della: "Adoro i fan italiani, non sarei nessuno senza di loro" La ribellione diUso E' davvero la fine per la Bloodline L'atto conclusivo diNight of Champions lascia pensare ...Nel 2015 è stato introdotto nella Hall of Fame. Morte Robert Miller, la triste notizia via ... Scott Hall (2022) , Kamala (2020) , SuperflySnuka (2017) e tanti altri. Negli anni '80 e '90 ...... stella della: "Adoro i fan italiani, non sarei nessuno senza di loro" La ribellione diUso E' davvero la fine per la Bloodline L'atto conclusivo diNight of Champions lascia pensare ...

WWE: Jey Uso ha un messaggio per Jimmy dopo il tradimento di Night of Champions Spazio Wrestling

Questa notte doveva essere la grande festa di Roman Reigns, la celebrazione dei 1000 giorni da campione del mondo del leader della Bloodline. Triple H ha consegnato il nuovo Undisputed WWE Universal C ...Triple H ha introdotto il nuovo design del suo Undisputed WWE Universal Title nella puntata di stanotte di SmackDown.