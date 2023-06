(Di sabato 3 giugno 2023) A Night of Champions il lungo regno da campionessa di Raw disi è concluso per mano di. La giapponese dopo aver fallito il primo tentativo a WrestleMania, ha cambiato radicalmente atteggiamento riuscendo a trovare i punti deboli die trovando come proprio punto di forza la blue mist che ha accecatoregalandole la vittoria. Questa notteè tornata a SmackDown da campionessa e ha partecipato al Grayson Waller Effect e ha capito che le attenzioni sulla sua cintura sono. Qualcuna è pronta per? L’intervista di Waller alla campionessa è durata solo pochi secondi senza riuscire a completare alcuna domanda, in quantoè stata subito raggiunta sul ring da diverse pretendenti al ...

... già noti ai più per i lavori portati avanti su serie come NBA 2K e2K . Per l'esperta software ... Volenti o nolenti si è incentivati a dare uno sguardo alleicone che presto finiscono con il ...Wrestling,perdite eccellenti negli ultimi anni . Bob Miller, una stella della WWF anni '80 e ...Miller è stato uno dei wrestler più iconici della WWF (federazione diventata poi la moderna). ...... già noti ai più per i lavori portati avanti su serie come NBA 2K e2K . Per l'esperta software ... Volenti o nolenti si è incentivati a dare uno sguardo alleicone che presto finiscono con il ...

WWE: Tante Superstar si trovano in Arabia Saudita, è pronta qualche sorpresa per Night of Champions Spazio Wrestling

WrestleMania è una forte possibilità, ma è comunque lontana e tante cose possono cambiare da adesso a WrestleMania". Al momento, quindi, non c'è ovviamente nulla di confermato nè di sicuro, ma la WWE ...Tutti ricorderanno il bellissimo ritorno di Carlito durante Backlash, con la Superstar che ha fatto letteralmente esplodere i fan all’interno dell’arena che ospita lo show. Da quel momento in poi, in ...