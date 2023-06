West Ham | clima teso prima della Fiorentina | Antonio attacca Scamacca

LONDRA (INGHILTERRA) - Cresce l'attesa per la finalissima di Conference League : il prossimo 7 giugno a Pragae Fiorentina si contenderanno il trofeo. Un appuntamento con la storia, non solo per la squadra di Vincenzo Italiano ma anche per i londinesi che non raggiungono l'ultimo atto di una ...Ilha risposato di più rispetto alla Fiorentina. Dato che si prospettava questa situazione, ci tenevamo a fare bene. Potevamo dare vantaggio agli avversari sotto l'aspetto mentale, perché ...Le parole di Lorenzo Venuti, difensore della Fiorentina, in vista della finale di Conference League contro ilLorenzo Venuti ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina a pochi giorni dalla sfida contro il. PAROLE - "Credo che questa settimana sia stata ricca di emozioni, a partite dalla ...

Italiano (DAZN): “West Ham pensa alla finale da tempo. Nico e Castrovilli…” Viola News

Fiorentina ended their Serie A season with a convincing 3-1 victory in an away match against Sassuolo at Mapei Stadium in Reggio Emilia on Friday evening. © ANSA ...Fiorentina ended their Serie A season with a convincing 3-1 victory in an away match against Sassuolo at Mapei Stadium in Reggio Emilia on Friday evening. © ANSA ...