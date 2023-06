Weekend con meteo instabile e temporalesco al Nord | più soleggiato al Centro-Sud

(Di sabato 3 giugno 2023) (Adnkronos) – Una perturbazione dalla Francia porta piogge al, mantiene le temperature lontane dal caldo africano e causa anche dei temporali improvvisi su buona parte dell’Italia. Giugno copia lo scorso Maggio e ripercorre la strada delle ultime settimane: ancora tanta instabilità. Mattia Gussoni,rologo del sito www.iL.it, conferma che nei prossimi 10 giorni il tempo resterà ancoraa causa dell’assenza dell’anticiclone africano e della lontananza dell’Anticiclone delle Azzorre: questa alta pressione, che prende il nome dal luogo di origine in Atlantico intorno all’arcipelago portoghese delle Azzorre, si è spostata da giorni verso Irlanda, Inghilterra, Norvegia e Svezia. IlEuropa gode di giornate stabili, addirittura con piacevoli 22-25°C in Norvegia, mentre in ...

... addiritturapiacevoli 22 - 25°C in Norvegia, mentre in Italia da almeno 5 settimane viviamo lunghe fasitemporali e piovaschi improvvisi. In questo primodi giugno una perturbazione ...Ilappena trascorso è stato intenso e, per certi versi, unico: oltre 40 ragazzi - dai 6 ai ... nel nostro percorso, persone speciali e di formidabile competenza professionale che,tanta ...Fattorie di Gusto:dedicato allo shoppingstand di artigianato di qualità unitamente ad alcune delle aziende aderenti al brand Confesercenti 'Fattorie di Gusto'tour degustativi in ...

Meteo. Weekend con locali temporali, nubifragi e grandine, ma non mancherà anche il sole. Tutti i dettagli 3bmeteo

(Adnkronos) – Una perturbazione dalla Francia porta piogge al Nord, mantiene le temperature lontane dal caldo africano e causa anche dei temporali improvvisi su buona parte dell’Italia. Giugno copia l ...mentre in Italia da almeno 5 settimane viviamo lunghe fasi con temporali e piovaschi improvvisi. In questo primo weekend di giugno una perturbazione dal Sud della Francia porterà piogge più diffuse al ...