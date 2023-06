Voto e reddito | i dati lo confermano | Azione e Pd partiti della Ztl | FdI forza più interclassista

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 3 giugno 2023) Il Pd si conferma il partitoZtl, scalzato però nel suo storico primato da-Italia Viva; il M5s il riferimento delle fasce più poverepopol; FdI lacon un elettorato più. È il quadro che emerge da un’analisi svolta per Il Fatto Quotidiano da Franco Mostacci, “ricercatore senior in campo statistico-economico”, che ha incrociatoalle ultime politiche per capire come si sono orientati gli elettori in base al censo. Benché ferma alle politiche e dunque non aggiornata con ildelle ultime amministrative e l’impatto delle politiche del governo, ne emerge una fotografia che non sorprende, ma che comunque “offre interessanti spunti di riflessione”, come scrive lo stesso Mostacci, ...