Volley | “Noi | quelli dello Scudetto del 2008” | a Pesaro manifestazione per celebrare il primo storico tricolore

(Di sabato 3 giugno 2023) A quindici anni dalsuccesso in A1 della Scavolinidi pallavolo, le ragazze campionesse d’Italia nel-2009 tornano in città per la festa, organizzata dal comitato “Noi,del” sul palcoSportInTour dell’Us Acli. Appuntamento stasera alle 21.30 in Piazza della Libertà, dove verrà ripercorsa la cavalcata delle ragazze allenate da José Roberto Guimaraes. Ci saranno tutti: i tecnici, lo staff e le giocatrici di quel successo che ha aperto l’era Scavolini. Durante la serata, ci sarà anche la tavola rotonda “Lo sport – il segno della città”, alla quale prenderà parte, tra i tanti ospiti, il presidente nazionale Us Acli, Damiano Lembo. A seguire, verrà trasmesso sul maxischermo in ...