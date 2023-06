Volley femminile | Italia inerme contro la Turchia | terza sconfitta in Nations League | Vargas disarmante

(Di sabato 3 giugno 2023) L’è statadallaper 3-0 (25-19; 26-24; 25-19) nel quarto match della2023 di. Le azzurre sono incappate nellabattuta d’arresto consecutiva nella prestigiosa competizione internazionale, dopo che nei giorni scorsi erano cadutela Polonia (3-1) e gli USA (3-2). Le ragazze del CT Davide Mazzanti tornano da Antaliya () con un solo successo all’attivo (quello inizialela Thailandia al tie-break) e restano al dodicesimo posto in classifica (1 vittoria, 3 punti). Ricordiamo che il turno preliminare qualificherà le migliori otto squadre alla Final Eight, la nostra Nazionale tornerà in campo tra due settimane a Hong Kong per ...

A quindici anni dal primo successo in A1 della Scavolini Pesaro di pallavolo, le ragazze campionesse d'Italia nel 2008 - 2009 tornano in città per la festa Scudetto, organizzata dal comitato "Noi, ......tecnica della Lasersoft Riccione per il secondo anno consecutivo nel campionato Nazionale...e il terzo posto conquistato sono entusiasta della riconferma sulla panchina del Riccione. ......tecnica della Lasersoft Riccione per il secondo anno consecutivo nel campionato Nazionale... sono entusiasta della riconferma sulla panchina del Riccione. Siamo già al lavoro con la ...

Volley femminile, Davide Mazzanti: "Un'altra Italia rispetto a ieri, ma c'è un'influenza che gira tra le ragazze" OA Sport

L'Italia è stata sconfitta dalla Turchia per 3-0 (25-19; 26-24; 25-19) nel quarto match della Nations League 2023 di volley femminile. Le azzurre sono incappate nella terza battuta d'arresto consecuti ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.26 La nostra diretta live termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport. 20 ...