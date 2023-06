Volgare e violenta' | la Bibbia vietata nelle scuole dello Utah

(Di sabato 3 giugno 2023) La. E per questo non è adatta ai bambini delle elementari e delle medie e va. La decisione di un distretto scolasticolascia a bocca aperta e conferma ...

La Bibbia è. E per questo non è adatta ai bambini delle elementari e delle medie e va vietata. La decisione di un distretto scolastico dello Utah lascia a bocca aperta e conferma come la ...- - > Ansa . La Bibbia è. E per questo non è adatta ai bambini delle elementari e delle medie e va vietata. La decisione del distretto di Davis, distretto scolastico dello Utah, ha creato sconcerto negli ...Stop a libri pornografici o indecenti nelle scuole, questa la linea dell'amministrazione dello Utah da un anno a questa parte. Ma nell'elenco degli scritti vietati è finita anche la Bibbia : il ...

Usa, distretto scolastico dello Utah vieta Bibbia: volgare e violenta Sky Tg24

La Bibbia è volgare e violenta. E per questo non è adatta ai bambini delle elementari e delle medie e va vietata. (ANSA) ...La Bibbia è volgare e violenta. E per questo non è adatta ai bambini delle elementari e delle medie e va vietata. La decisione del distretto di Davis, distretto scolastico dello Utah, ha creato ...