Vittorio Sgarbi indice un referendum su se stesso

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 3 giugno 2023) Il critico d’arte e i colpi di genio. Alle iniziative a sorpresa disiamo ormai abituati, e questa è solo l’ultima sorpresa: dopo aver vinto le elezioni comunali ad Arpino (Frosinone) ed essersi insediato come primo cittadino,ha annunciato di voler indire unpopolare per confermare il voto che tre settimane fa lo ha eletto alla guida del Comune. La decisione è arrivata ieri e il sottosegretario alla Cultura lo ha spiegato ai media locali alla fine della prima seduta del Consiglio Comunale. Ad accendere la scintilla è stata la critica da parte di un consigliere di opposizione, Niccolò Casinelli, secondo cui il neo-sindaco non avrebbe il sostegno della maggioranza dei cittadini perché le liste a lui contrapposte – sebbene non apparentate – se sommate avrebbero più voti della lista ...