Visco | “La politica della Bce è sicuramente quella corretta | anche se forse io sarei stato più graduale”

(Di sabato 3 giugno 2023) “Io mi aspetto che l’inflazione di fondo rifletta la riduzione del costo dell’energia. Lamonetaria èin questo momentoseio avrei spinto per una gradualità maggiore”. A dirlo, intervenendo a il Festival dell’Economia di Torino, èil governatoreBanca d’Italia, Ignazio. “E’per tenere sotto controllo spinte di domanda possibili e garantire il rientro sull’obiettivo di stabilità di prezzi”. Quindi ha aggiunto: “Non bisogna lasciare da sola lamonetaria che va accompagnata da unadi bilancio accorta e dalla responsabilità delle parti sociali. In Europa ci sono i ...

Il governatore di Bankitalia Ignazio Visco ha lanciato un messaggio alla presidente della Bce Christine Lagarde. Intervenuto al Festival internazionale dell'Economia a Torino, ha detto che «la ...