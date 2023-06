...la tempesta che hala 'Good...uria' uccidendo la moglie dello skipper, cittadina russa, due agenti dell'Aise e un pensionato del Mossad. Carminati si aggrappa a tutti e da tutti...John era in sedia a rotelle e, mentre stava per sfuggire all'assalto, è caduto ed è statodagli insetti. Dopo essere stato portato in ospedale, i medici hanno riportato di aver rimosso più ...Non ci sarebbeero dubbi sulle cause della disgrazia, un'improvvisa tromba d'aria che hala ...scelto la barca di Carminati per passare inosservati e restare al sicuro da intercettazioni...

Viene travolto da una cisterna mentre effettua dei lavori in casa e muore Today.it

John Fischer è stato attaccato insieme al suo cane da più di 250 api e le conseguenze sono state terribili per entrambi.La pioggia trasforma le strade in fiumi e un uomo viene trascinato dalla corrente in una via del centro storico ...