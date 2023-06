Viaggio nell’universo dei giovani stilisti E delle mille trappole che devono schivare

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 3 giugno 2023) “They didn’t see us coming”. “Non ci hanno visto arrivare”. Sia Giorgia Meloni, sia Elly Schlein, la leader del governo e quella dell’opposizione, hanno citato come riferimento nei discorsi ufficia... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti