Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2023 ore 13 | 30

(Di sabato 3 giugno 2023) Astral infomobilità Un saluto da Astral infomobilità un servizio dellarimosso un incidente sul Raccordo in eterno rimangono codesti duetta laFiumicino e Ostiense condire traffico su via Aurelia all’altezza di Palidoro nelle due direzioni su via Ostiense coda all’altezza di Ostia Antica Invia azione Ostia sulla Cristoforo Colombo all’altezza di Vitinia in direzione Ostia sulla Laurentina corrida via di Trigoria a Vallerano in direzione delle accordo code anche su via Litoranea da Marina di Ardea a Gotham i due sensi di marcia infine il trasporto pubblico sulla ferrovia Metre questa sera e domani sera stop ai lavori sui binari I treni sono attivi dunque fino a fine servizio ricordiamo che gli eventi si svolgono dal lunedì al venerdì con le ultime partenze da capolinea alle 21 attivi poi i bus ...