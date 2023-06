Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 3 giugno 2023) Astral infomobilità Un saluto da Astral infomobilità un servizio dellacode per incidente sul raccordo anulare diinterna dallaFiumicino alle udienze prima grande in esterna codiber traffico all’altezza della Prenestina sempre sul raccordo Man interna co della Prenestina Ardeatina e più avanti code da Laurentina a Pontina su via Ostiense CUD l’altezza di Ostia Antica in direzione Ostia sulla Pontina da raccordo a via di Pratica in direzione Pomezia cos’è anche sulla Laurentina dal raccordo a via di Trigoria nelle elezioni infine code sulla litoranea da Marina di Ardea a Capocotta nei due sensi di marcia ricordiamo che oggi è stata riaperta la provinciale guglietta vallefratta che era stata chiusa nella giornata di ieri all’altezza del km 12 e allagamento da Matteo bertoncini Astral ...